Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 1, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-12-01
Saat:03:18:49 TSİ
Enlem:38.37028 N
Boylam:37.61 E
Derinlik:7 km
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