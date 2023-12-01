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Türkiye
TRT Haber 01.12.2023 03:27

Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.  

Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

 

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