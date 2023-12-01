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Türkiye
TRT Haber 01.12.2023 06:29

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferleri yapılacağı aktarılarak, tarifede bulunan diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri hariç diğer seferler de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyecek.

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