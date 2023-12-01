Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri ve Edirne ile Kırklareli'nde yağış geçişleri görülecek. Aynı gün rüzgarın Marmara'da güney yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 15, Samsun'da 24, İstanbul'da 19, İzmir'de 21, Adana'da 23, Antalya'da 20, Diyarbakır'da 16 derece civarında seyredecek.