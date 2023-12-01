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Türkiye
İHA 01.12.2023 10:06

Batman’da selin vurduğu 11 mahalle 'afet bölgesi' ilan edildi

Batman’da 19 Kasım'da yaşanan ve 3’ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen 11 mahalle “afet bölgesi” ilan edildi.

Batman’da selin vurduğu 11 mahalle 'afet bölgesi' ilan edildi
[Fotograf: İHA]

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Bayındır, Cudi, Çamlıca, GAP, Gültepe, Huzur, Hürriyet, İluh, Karşıyaka, Petrol ve Seyitler Mahallesi’nin, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 30.11.2023 tarih ve 76721 sayılı onayı ile "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Batman’da selin vurduğu 11 mahalle 'afet bölgesi' ilan edildi

Açıklamada, 7269 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre hazırlanan "Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik"in 5. maddesinin (a) fıkrası gereğince, “Afet Bölgesi” ilan edilen mahallelerde yeniden yapılacak incelemelerde selden etkilenen ev ve işyeri sahiplerinin de afetzede olarak kabul edileceği bildirildi. 

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