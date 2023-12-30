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Türkiye
İHA 30.12.2023 03:20

Mersin'de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü
[Fotograf: İHA]

Kaza, gece Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay mevkiinde meydana geldi.

Mehmet Çağrı Erdur yönetimindekiotomobil, aynı yönde seyreden Muhammet Pulat idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Erdur ile yanındaki Onur Düzgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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