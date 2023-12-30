Puslu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.12.2023 02:43

Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Hakan Er yönetimindeki otomobil, Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Üzümcü Köprüsü'nde kontrolden çıkarak aşağı devrildi.

Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan yolcular, Güner Bozdemir ve Anıl Beştepe olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan araç sürücüsü Hakan Er, ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde çalıştıkları öğrenilen Beştepe ve Bozdemir'in cenazeleri, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Balıkesir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Yılbaşında ücretsiz ulaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:46
Milli Savunma Bakanlığı'na 190 memur alınacak
03:23
Mersin'de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü
02:36
İsrail, Gazze'de 84 günde 106 gazeteciyi öldürdü
02:22
Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
02:54
Yılbaşında ücretsiz ulaşım
03:13
Bursa'da mobilya üretim imalathanesinde yangın
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ