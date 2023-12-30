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Türkiye
AA 30.12.2023 02:02

Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Ayvalık açıklarında 2 can salında göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 göçmeni kurtardı.

Yine Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, "KB-115" botu ile Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtararak karaya çıkardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

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