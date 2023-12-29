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Türkiye
AA 29.12.2023 23:42

Denizli'de cip motosiklete çarptı: 2 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.

Denizli'de cip motosiklete çarptı: 2 ölü

Hüseyin Gündem idaresindeki cip, Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı da yola savruldu.

Cip beton bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Berk ile Bostancı hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gündem'in 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol daha sonra açıldı.

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