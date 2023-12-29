Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıyan İncil ve tepsi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22-28 Aralık'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 30 elektronik sigara, 14 litre sahte-kaçak etil alkol, 16 şişe sahte-kaçak içki, 9 şişe alkol yapım kiti ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve tepsi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.