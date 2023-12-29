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Türkiye
AA 29.12.2023 21:49

Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıyan İncil ve tepsi ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda kaçak ürünler ile tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve tepsi ele geçirdi.

Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıyan İncil ve tepsi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22-28 Aralık'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 30 elektronik sigara, 14 litre sahte-kaçak etil alkol, 16 şişe sahte-kaçak içki, 9 şişe alkol yapım kiti ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve tepsi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale Tarihi Eser
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