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Türkiye
AA 29.12.2023 17:23

Balıkesir'de 500 bin liralık altınları alıp kaçan dolandırıcıları JASAT yakaladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı kadının altınlarını alıp taksiye binerek kaçan şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Balıkesir'de 500 bin liralık altınları alıp kaçan dolandırıcıları JASAT yakaladı

İlçeye bağlı kırsal Yeşilçomlu Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı bir kadını telefonla arayan dolandırıcı, kendisini jandarma olarak tanıtıp, cinayet ve hırsızlık olaylarına adının karıştığı yalanına inandırdı.

Dolandırıcı, cinayetin gerçekleştiği adresten paraların ve altınların çalındığını söyleyerek, parmak izi kontrolü için kadından ziynet eşyalarını kendilerine emaneten vermesini istedi.

Evine gelen kişiye 500 bin lira değerindeki altınlarını veren kadın, olayı oğluna anlattı.

Balıkesir'de 500 bin liralık altınları alıp kaçan dolandırıcıları JASAT yakaladı

Oğlunun, annesinin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bandırma Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyerek altınları alan kişinin F.P.A. olduğunu tespit etti. Taksiyle kaçan dolandırıcı, ekiplerin takibi sonucu aracın durdurulmasının ardından altınlarla yakalandı.

Balıkesir'de 500 bin liralık altınları alıp kaçan dolandırıcıları JASAT yakaladı

Dolandırıcılığın gerçekleşmesinden kısa süre sonra gözaltına alınan F.P.A'nın, aynı yöntemle Karesi ilçesi kırsal Çaypınar Mahallesi'nde bir kişinin 250 bin lirasını almaya çalıştığı, bu vatandaşın şüphelenerek jandarmayı aramak istemesinin ardından mahalleden kaçtığı belirlendi.

Zanlının aldığı altınlar ise Yeşilçomlu Mahallesi'nde yaşayan mağdur kadına teslim edildi.

F.P.A'nın ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir Dolandırıcılık
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