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Türkiye
AA 29.12.2023 16:15

Van'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü

Van'ın Erciş ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Van'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü
[Fotograf: AA]

AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen yürüyüşte, Van Yolu Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Erciş Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

AK Parti İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş, yaptığı açıklamada, vatan, millet, bayrak için canını feda eden tüm şehitlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Yeşilbaş, şöyle konuştu:

"Vatan uğruna mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş gazilerimizi şükranla yad ediyor, hepsine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. Herkes iyi bilmelidir ki aziz şehitlerimizin kanları ile suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sora da milletimiz tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır."

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