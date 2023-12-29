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Türkiye
AA 29.12.2023 23:20

Diyarbakır'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada, 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilmeyen otomobil, kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, Osman Çap'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Osman Çap'ın, HÜDA PAR Adana Yüreğir İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu, kazanın taziye ziyareti için geldikleri Diyarbakır'dan dönerken meydana geldiği öğrenildi.

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