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Türkiye
AA 29.12.2023 23:28

Nevşehir'de havai fişek yasaklandı

Nevşehir Valiliği, il sınırlarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı aldı.

Nevşehir'de havai fişek yasaklandı

Nevşehir Valiliğince, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde bulunan Kapadokya'daki tarihi ve kültürel alanların zarar görmesinin önüne geçilmesi amacıyla havai fişek kullanımının yasaklandığının duyurulduğu karar ilgili yerlere dağıtıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları dahilindeki doğal sit alanlarında bulunan doğal taşınmaz kültür varlıklarının zarar görmemesi, bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan yaralanma ve sakatlanmaların önüne geçilmesi ile huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin 'C' bendi gereğince Nevşehir il hudutları dahilinde havai fişek olarak bilinen şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı yasaklanmıştır."

Kapadokya'da özellikle yılbaşında çeşitli konaklama tesislerince havai fişek gösterisi düzenleniyordu.

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