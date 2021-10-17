Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle’deki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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