Cebeci Mahallesi'nde yaşanan olayda, evdeki seslere uyanan Gonca Çilesiz, büyük bir fareyi karşısında görünce çığlık attı. Çilesiz çifti, çocuklarını da alarak dışarı çıktı.

Gece saatlerinde akrabalarında kalan Çilesiz ailesi, fare korkusundan evlerine tekrar giremedi. Aile farelerden kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

"Büyük bir fareydi, kedi kadardı"

Farenin sesine uyanan Gonca Çilesiz, "Gece uyandığımda saat 4, 4.30 civarı bebek yanımdaydı. Su içmeye kalktım, beşikte bir fare. Bağırmamla kaçtı. Devamlı tavanda sesleri duyuyoruz. Bizden önceki kiracılar da aynı bu sorundan dolayı çıkmış. İki tane ufak bebeğim var. Çocuk beşikte olsaydı bilmiyorum ne olacaktı. Eşim öğlen saatlerinde geldi yapıştırıcı falan koydu, fareyi çekyatın altında yakaladı. Oyuncakların arasında yakalayıp öldürdü. Büyük bir fareydi, kedi kadardı. Kiralık ev aramaya başladık, ne yapacağız bilmiyoruz. Çocukları alıp evden kaçtık" dedi.