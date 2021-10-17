Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 12:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye genelinde 'taksi' denetimi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği denetimlerin hedefinde bu kez taksi ve valeler vardı. 12 bin 139 taksinin denetlendiği uygulamada, 73 taksi trafikten men edildi.
Ülke genelindeki uygulama 23 bin emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile gerçekleşti. Uygulama kapsamında 12 bin 139 ticari taksi kontrol edildi.
Bu kontrollerde 73 taksi trafikten men edildi, 1 taksicinin de sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca 742 taksi için Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'ndan cezai işlem uygulandı.
81 ildeki uygulamalarda 4 bin 34 işletme ile bin 778 vale de denetlendi.
Eksikliği tespit edilen 559 işletme için tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye de idari yaptırım uygulandı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri gasbettiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz