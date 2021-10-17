Ülke genelindeki uygulama 23 bin emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile gerçekleşti. Uygulama kapsamında 12 bin 139 ticari taksi kontrol edildi.

Bu kontrollerde 73 taksi trafikten men edildi, 1 taksicinin de sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca 742 taksi için Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'ndan cezai işlem uygulandı.

81 ildeki uygulamalarda 4 bin 34 işletme ile bin 778 vale de denetlendi.

Eksikliği tespit edilen 559 işletme için tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye de idari yaptırım uygulandı.