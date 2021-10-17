İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin, turistleri gasbetmesine yönelik ihbarlar üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandıkları araçların kiralık olduklarını belirledi.

Olaylarda kullanılan araçları takip eden ekipler, kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüphelinin İran uyruklu Gholamreza R.N. ve Javad M. ile Pakistan uyruklu Syed G.H. olduğunu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.