18 binden fazla taş bebek, Ankara Kalesi'nde bir kafenin duvarlarını süslüyor. Murat Yurtsever'in, topladığı taş bebekler, yıllar içinde dev bir koleksiyona dönüştü.

Yurtsever, taş bebek biriktirmeye, kızı için başladı. Bebek sayısı arttıkça eve sığdıramadı. 22 yılda 68 ülkeden topladığı yaklaşık 18 bin taş bebeği bu kafede sergilemeye başladı. Ancak kafeye de sığmayan bebekler için müze açmak istiyor.

Ankara'daki işletme bir kafeden çok adeta bir oyuncak mağazasını andırıyor. Masalar, duvarlar hatta yerler bile taş bebekler ile dolu.

Kafeye artık sığmayan bebekler için müze açmak istiyor

“Avrupa'dan daha çok bebeğimiz var” diyen Yurtsever, koleksiyonunu müzeye taşımak istiyor. Babanın en büyük destekçisi de kızı.

Murat Yurtsever, müzeye taşımak istediği taş bebekler ile zengin koleksiyonunu daha çok insana ulaştırmayı hedefliyor.



