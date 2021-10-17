Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 10:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polisten kaçtı, yakalanınca da özür diledi
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de bir sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp yaşanan kovalamaca sonrası yakalanınca özür diledi.
Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyreden A.T., trafik kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.
Polis ekipleri, Sanayi Kavşağı'nı araç trafiğine kapatarak otomobili kontrollü bir şekilde durdurup, sürücüyü gözaltına aldı.
Sürücüsü A.T., yakalanınca polisten özür diledi. Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünde sabıkasının olmadığı anlaşılan sürücü A.T., Cumhuriyet Polis Merkezi'nde alınan ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale
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