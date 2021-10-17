Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düştüğü baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.
Ailesiyle Uzunlu Barajı kenarında piknik yaparken düştüğü baraj gölünde kaybolan 14 yaşındaki Meryem Dalbudak'ın cesedi, Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı.
Dalbudak'ın cenazesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Çalapverdi köyünden dün aileleriyle Uzunlu Barajı kenarında piknik yapmaya gelen çocuklar, su kenarında oynarken birinin terliği göle düşmüştü. Çocuklardan S.Ö. ile Meryem Dalbudak el ele tutuşup terliği almaya çalışırken dengelerini kaybederek düştükleri suda kaybolmuş, balıkçılar S.Ö.'yü kurtarmıştı.
Etiketler: Yozgat
Son Haberler
- 11:33
- 11:32
- 11:25
- 11:29
- 11:28
Sıradaki Haber
Adana'da PKK üyeliğinden aranan 3 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz