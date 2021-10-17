Kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta, hem inanç hem kültür turizminin merkezi haline gelen Diyarbakır'ın Eğil ilçesine ilgi, her geçen gün artıyor.

Hurri, Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers, Roma İmparatorluğu ile Büyük Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eğil'de baraj gölü üzerindeki tekne turları da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Vali Karaoğlu Eğil Baraj Gölü'ne dalış yaptı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu da Eğil Baraj Gölü'ne dalış yapıp, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

'Burası bir başka evren, başka bir dünya' başlığıyla yapılan paylaşımda Vali Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Su altı bilinmezin kabulüdür. Tüm bilinmezliklere rağmen su altı yolculuğumuza çıktık. Bu dünyaya misafir olmak isteyen herkesi, dalış turizmini canlandırmaya, Eğil'e davet ediyorum."

Diyarbakır'ın değerleri üzerine düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"Diyarbakır'ın değerlerini, toplum, kent ve ülke için birer kazanca dönüştürmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Diyarbakır'daki değerleri gündeme taşıyarak, sürekli Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde pozitif olarak tutacak bir tanıtım stratejisi çerçevesinde şehrin kültürünün, gastronomisinin, tarihinin, değerlerinin, coğrafyasının ve doğasının çok iyi tanıtılması gerekiyor. İnanç turizmine yönelik Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın yer aldığı Mezopotamya Kültür Rotası projesi üzerinde çalışmalar yapılıyor."