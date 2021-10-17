Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özel halk otobüsüne binmeye çalışırken kaldırıma düşen genç yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsüne binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek kaldırıma düşen genç yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi'ndeki otobüs terminaline gelen 15 yaşındaki E.A., T.A. yönetimindeki özel halk otobüsüne binmek isterken dengesini kaybederek kaldırıma düştü.
Yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Kocaeli
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