Malkara'da bir banka şubesinden 20 bin lira kredi çeken Soner Kanat, parayı montun cebine koyup otomobilini park ettiği yere gitti.

Çektiği 20 bin liranın içinden ödeme yapmak için kendisine 4 bin lira ayıran Kanat, parayı tekrar montun cebine koyduğu sırada yoldan geçen bir başka araç sürücüsü kendisine adres sordu.

Bu sırada 16 bin lirayı montla birlikte otomobilin bagajının üzerine koyup unutan Kanat, araçla yoluna devam etti.

Polis merkezine götürüp teslim etti

Bir süre sonra bagaj üzerindeki mont yere düştü. Kanat'ın bankadan çektiği parayı sayması ve parayla birlikte montu otomobilin bagajın üzerinde unutup yola devam etmesi çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yoldan geçen Mustafa Aktaş, bulduğu montun cebinde 16 bin lira olduğun görünce, polis merkezine götürüp teslim etti. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemesinde mont ve içindeki 16 bin liranın Soner Kanat'a ait olduğu tespit edildi.

Polis merkezine çağırılan Kanat'a, burada parayı bulan Mustafa Aktaş tarafından teslim edildi. Kanat, Aktaş ve polis ekiplerine teşekkür etti.