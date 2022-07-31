Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Mersin'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor
[Orman Genel Müdürlüğü]
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü yangına 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda personelle müdahaleye başlandığını duyurdu.
Ayrıca yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığı öğrenildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını Yangın
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