Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü yangına 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda personelle müdahaleye başlandığını duyurdu.

Ayrıca yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.