Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de muz yüklü konteynerde 48,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Uluslararası Limanı'nda, Hong Kong bandıralı bir gemideki muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen Hong Kong bandıralı Delphis Riga gemisinde muz yüklü konteynerler içerisinde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'na yanaşan konteynerde narkotik dedektör köpekleri "Miror" ve "Brego"nun desteğiyle arama yaptı.
Aramada, muz yüklü konteynerin havalandırma boşluğunda 48 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.
5 şüpheli gözaltına alındı
Polis, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla M.K, A.K, G.S, A.U.B. ve E.G.Ö'yü gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin Narkotik Uyuşturucu
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