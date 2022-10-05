Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 07:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'sarı' uyarıda, Ordu, Giresun ve Trabzon ile Samsun'un doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon ile Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Hava Durumu Sağanak Yağış Meteoroloji
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