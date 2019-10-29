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Mersin'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı29 Ekim 2019 Salı 13:35 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 13:38
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezi ile Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada dijital malzemeler ile 9 milimetre çapında 23 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi için eylem hazırlığı yaptıkları ileri sürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: Terör örgütü DEAŞ operasyon Mersin gözaltı