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Türkiye
AA 05.09.2023 12:06

Mersin'de drift yapan sürücülere 61 bin lira ceza

Mersin'de kavşakta drift yaptıkları belirlenen 2 sürücüye toplam 61 bin 92 lira ceza kesildi.

Mersin'de drift yapan sürücülere 61 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki kavşakta otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, kimliği belirlenen sürücü A.İ'nin ehliyetine 2 ay süreyle el koydu, 20 bin 324 lira ceza uyguladı.

Yenişehir ilçesi 18. Cadde'deki kavşakta otomobiliyle drift yapan T.D. hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem başlatan polis, şüpheliye 40 bin 768 lira ceza kesti.

Sürücü belgesine el konulan şüphelinin aracı trafikten men edildi.

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