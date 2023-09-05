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Türkiye
AA 05.09.2023 11:50

Amcasının tabancayla vurduğu çocuk hastanede öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 3 kişinin öldüğü olayda yaralanan 3 kişi arasında bulunan 9 yaşındaki kız çocuğu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Amcasının tabancayla vurduğu çocuk hastanede öldü

Kışla Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta, aile arasındaki yemek sırasında amcası Burak Yalçınkaya'nın tabancayla yaraladığı E.Y. (9) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yaralanan Burak Yalçınkaya'nın annesi H.Y. ile yengesi E.Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kışla Mahallesi'nde, 29 Ağustos'ta aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaralamıştı. Burak Yalçınkaya daha sonra aynı silahla kendini vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Burak Yalçınkaya ile ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. yaşamını yitirmişti.

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