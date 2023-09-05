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Türkiye
AA 05.09.2023 11:13

Bodrum'da midibüs dere yatağına devrildi: 23 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis midibüsünün dere yatağına devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Bodrum'da midibüs dere yatağına devrildi: 23 yaralı
[Fotograf: AA]

Bir otomotiv firmasının personelini taşıyan A.V'nin kullandığı midibüs, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşıp dere yatağına devrilen araç, menfezin üzerine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bodrum'da midibüs dere yatağına devrildi: 23 yaralı

Yaralıların çoğu çevredekilerin yardımıyla midibüsten çıkarken, bazıları ise ekiplerce aracın kırılan camlarından tahliye edildi.

Yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Menfezdeki midibüs yeniden devrilme ihtimaline karşı halatlarla itfaiye aracına ve refüjdeki ağaca bağlandı. Araç daha sonra vinçler yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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