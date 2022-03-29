İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erdemli, Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde, vatandaşları "bahis ve yatırım danışmanlığı" ile "sosyal medya üzerinden elektronik eşya satışı" bahanesiyle dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 8 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.