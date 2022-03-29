Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da yol çalışmaları sırasında su borusu patladı
[Fotoğraf: AA]
Bayrampaşa'da çöken yolda yapılan bakım çalışması sırasında iş makinesi su borusunu patlattı. Şebeke suyunun kesilmesinin ardından onarım çalışmasına başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Muratpaşa Mahallesi Sümbül Sokak’ta çöken yolda yaptığı bakım çalışması kapsamında bir iş makinesi yolu kırmaya başladı. Bu sırada patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseldi.
Şebeke suyunun kesilmesinin ardından onarım çalışmasına başlandı.
Borunun patladığı ve suyun yükseldiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
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