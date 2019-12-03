Türkiye
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama03 Aralık 2019 Salı 09:45 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 10:13
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tarsus, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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