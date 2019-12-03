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Ankara'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1159 kişi gözaltına alındı03 Aralık 2019 Salı 09:42 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 09:46
Ankara'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında kasımda yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirilirken, 1159 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda, 118 bin 850 uyuşturucu hap, 51 kilogram skunk ve 12 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 1159 kişiden 171'i tutuklandı.
Kaynak: AA
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