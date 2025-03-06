Mersin'de bir evden 10 ton çöp çıktı

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Tozkoparan Mahallesi sakinleri, müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla yaşlı kadına ait evden toplanan 10 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.

Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Bu arada, ev sahibi yaşlı kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakım ve koruma altına alındı.