Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.03.2025 18:07

Mersin'de bir evden 10 ton çöp çıktı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 ton çöp çıkarıldı.

Mersin'de bir evden 10 ton çöp çıktı
[Fotograf: AA]

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Tozkoparan Mahallesi sakinleri, müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Mersin'de bir evden 10 ton çöp çıktı

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla yaşlı kadına ait evden toplanan 10 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.

Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Bu arada, ev sahibi yaşlı kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakım ve koruma altına alındı.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Ankara'da 9,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:38
Rusya: Ukrayna'da Avrupa bayrakları altında askeri birliklerin konuşlandırması kabul edilemez
19:34
Bilim insanları bağışıklık sisteminde "antibiyotik krizini çözebilecek" yeni bir bölüm keşfetti
19:15
Bakan Fidan: Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenliği Türkiye ile mümkündür
19:02
Türk Eximbank, 2024'te ihracatçılara 49 milyar dolarla en yüksek desteği sağladı
17:32
Ankara'da 9,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Yeşilay Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere ışık olsun
Emine Erdoğan: Yeşilay Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere ışık olsun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ