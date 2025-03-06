Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.03.2025 17:27

Ankara'da 9,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince bir tırda yapılan aramada 9,5 ton kıyılmış açık tütün ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Ankara'da 9,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İstihbari çalışmalar sonucu S.D'nin tırla kaçak ürün taşıdığı bilgisine ulaşan ekipler, Bala Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Şüphelinin kullandığı tırda yapılan aramada, piyasa değeri 26 milyon 200 bin lira civarında olan 9,5 ton kıyılmış açık tütün, 3 bin 350 paket çeşitli markalarda sigara, 955 elektronik sigara, 8 bin 660 muhtelif aksesuar malzemesi, 1939 elektronik malzeme, 650 spor ayakkabı ve 516 kilogram gıda ürünü ele geçirildi.

Şüpheli S.D. hakkında adli işlemlere başlandı.

ETİKETLER
Kaçakçılık Tütün
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Altun: Gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz
17:19
Hamas: İsrail, hapishanelerdeki Filistinlileri yavaşça infaz etmeye devam ediyor
17:15
Rusya: Donetsk'te Andreyevka yerleşim birimini ele geçirdik
17:12
TikTok, Arnavutluk'ta 1 yıllığına yasaklandı
16:44
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
16:38
Dünya Meteoroloji Örgütü: La Nina'nın kısa ömürlü olması muhtemel
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Yeşilay Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere ışık olsun
Emine Erdoğan: Yeşilay Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere ışık olsun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ