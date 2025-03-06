Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Akdeniz bölgesinin doğusu ve Güneydoğu'da etkili olacak.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımının üç gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Çöl tozu hangi illerde etkili?

Toz bulutu etkisini; Mersin, Bingöl, Elazığ, Niğde ve Tunceli'de gösterecek. Toz bulutunun gelmesiyle hava kalitesinde de düşüş bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı artıyor

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.