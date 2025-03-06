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Türkiye
AA 06.03.2025 14:20

Milli Banliyö Tren Seti Gaziantep'te raylara çıktı

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından yapılan yerli ve milli tren seti, Gaziantep'teki Başpınar İstasyonu'nda raylara yerleştirildi.

Milli Banliyö Tren Seti Gaziantep'te raylara çıktı

Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TÜRASAŞ tarafından Sakarya'da üretilen yerli ve milli ilk set, kente geldi.

Büyükşehir Belediyesi hizmetindeki GAZİRAY Projesi kapsamında Başpınar İstasyonu'na getirilen setler, raylara yerleştirildi.

Sette 32 yolcu kapısı, 42 bilgilendirme ekranı, iç ve dış güvenlik kameraları, ses sistemi ve yaklaşık 85 bin metre yangına dayanıklı kablo tesisatıyla dikkati çekiyor.

Milli Banliyö Tren Seti Gaziantep'te raylara çıktı

"GAZİRAY bugün, 10 bin kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor"

Çalışmaları yerinde takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, projenin kent için heyecan ve gurur verici olduğunu söyledi.

Milli Banliyö Tren Seti Gaziantep'te raylara çıktı

Kent ulaşımını rahatlatmak için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Uğur, şunları kaydetti:

"Bugün TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli olarak üretilen vagonlarımız Gaziantep'e ulaştı ve raylara indiriliyor. GAZİRAY bugün, 10 bin kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor. Şu anda 20 dakikada 1 olan sefer sayımızı, beklediğimiz tren setleri geldiğinde 6 dakikada bir sefer sayısına ulaştırmış olacağız. Böylelikle toplam yolcu kapasitemizi de 60 bine çıkaracağız."

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