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Türkiye
AA 06.03.2025 13:02

Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi sürüyor

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi sürüyor

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi.

Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi.

Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel bulundu
Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel bulundu

Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Öte yandan, Gürel ile eşyalarının bulunduğu yer arasında 2 kilometre mesafe olduğu tespit edildi.

4 gün sonra bulundu

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu.

Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu.

Çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlar katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmalarına 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçların katıldığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AFAD koordinasyonunda Belgrad Ormanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Dronlarla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

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