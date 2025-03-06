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Türkiye
AA 06.03.2025 13:00

Aksaray'da da obruk oluştu: Derinliği 15 metre

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaklaşık 5 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Aksaray'da da obruk oluştu: Derinliği 15 metre
[Fotograf: AA]

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol Yaylası'nda obruk meydana geldi.

Alanda incelemelerde bulunan Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, ilçe sınırlarında obruk meydana gelmesinin ender görüldüğünü söyledi.

Aksaray'da da obruk oluştu: Derinliği 15 metre

Karapınar bölgesinde daha çok görülüyor

Karapınar bölgesinde daha çok görülen obruk oluşumunun ilçe sınırlarında da görülmeye başlamasıyla üzüldüklerini, tedirgin olduklarını anlatan Zavlak, şunları kaydetti:

"Mevsimsel olarak yağışların az olması, bilinçsiz yeraltı sularının kullanılması ve çok su tüketen ürünlerin ekilmesi obruk oluşmasını tetikliyor. Bölgemiz tarımla geçimini sağladığı için dış havzadan su getirilmesi durumunda obruk oluşması önlemiş olacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Oluşan obrukta herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirici. Yetkililerle koordineli şekilde çalışarak gerekli önlemleri alacağız. Halkımızı bu tür olaylara karşı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Aksaray'da da obruk oluştu: Derinliği 15 metre

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