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Türkiye
AA 06.03.2025 11:35

Rize-Artvin Havalimanı'nı 2,8 milyon yolcu kullandı

Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, bölge insanı ve turistlerin ulaşımında büyük kolaylık sağladı.

Rize-Artvin Havalimanı'nı 2,8 milyon yolcu kullandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 14 Mayıs 2022'de hizmete açılan havalimanı, bugüne kadar 2 milyon 800 bine yakın yolcuya hizmet verdi.

Havalimanı, açıldığı günden itibaren turizme katkısının yanı sıra bölge insanına ve turistlere de konforlu ve kolay ulaşım imkanı sağlıyor.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin en büyük mühendislik eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Tamamı deniz üzerinde dolgu yapılan Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı

Tamamı deniz üzerinde dolgu yapılarak Türkiye'nin ikinci büyük, dünyanın ise sayılı havalimanlarından olduğunu ifade eden Baydaş, "14 Mayıs 2022'de açıldı. Açıldığı yılın aralık ayına kadar 524 bin yolcu kullandı. 2023 yılında 1 milyon 22 bin yolcuyu misafir ettik, aralık ayında 1 milyonuncu yolcuyu karşıladık. Geçtiğimiz yıl ise 1 milyon 100 bin yolcu kullandı. Yine 1 milyonuncu yolcuyu bu sefer giden yolcu olarak kasım ayı içerisinde misafir ettik." dedi.

Rize-Artvin Havalimanı'nı 2,8 milyon yolcu kullandı

Baydaş, Rize-Artvin Havalimanı'nın rantabl bir havalimanı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne kadar 2 milyon 800 bine yakın yolcu Rize-Artvin Havalimanımızı kullandı. Şehrimiz, turizm, konaklama ve gıda sektörü ile vatandaşlarımızın kullanımı açısından çok ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Biz ülkemizin ticari merkezlerine, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e ve Marmara Bölgesi'ne kara yoluyla uzak bir şehiriz. Kara yolu kullanımından daha ziyade hava yolu kullanımı bu yönüyle cazip geliyor. Hemşehrilerimiz çok sıklıkla kullanıyor. Tabii sadece bu Rize için değil, Artvin için de geçerli hatta Trabzon ilimizin bize yakın bölgelerinden de havalimanımız kullanılıyor. Komşumuz Gürcistan'da havalimanımızın seferleri ve kullanımı ile ilgili talep olduğunu görüyoruz. Zaman ilerledikçe hem iç hatlarda hem dış hatlarda daha yoğun, daha güzel bir kullanım olduğunu hep birlikte müşahede edeceğiz."

Vali Baydaş, özellikle konaklama açısından turizm sektöründeki ciddi hareketliliği işletmecilerin kendilerine ilettiğini anlattı.

Gastronominin gelişmesiyle havalimanının etkisini daha çok hissedeceklerine işaret eden Baydaş, "Hem hemşehrilerimizin memleketlerine olan özlemini gidermesi yönüyle hem de turizm açısından inanılmaz bir ivme ve çok ciddi bir imkan. Bölgedeki en önemli yatırımlardan birisidir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Rize Artvin Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan İlham Aliyev
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