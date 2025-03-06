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Türkiye
AA 06.03.2025 11:45

Bakanlık "Evlilik Kredisi" dolandırıcılarına karşı uyardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları "Evlilik Kredisi" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlık "Evlilik Kredisi" dolandırıcılarına karşı uyardı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır. Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır. Başvurular sadece resmi siteler 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr' ve 'https://turkiye.gov.tr' üzerinden yapılmaktadır."

 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dolandırıcılık
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