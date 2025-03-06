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Türkiye
İHA 06.03.2025 12:46

Pide tezgahının üzerine terliğiyle çıkıp üretim yaptı

Çanakkale'de terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin lira ceza kesildi. Pidecinin hijyen kurallarını hiçe saydığı anlar kameralara da yansıdı.

Görüntüler, Çanakkale'nin Çan ilçesi Atatürk Mahallesindeki Bereket ekmek fırınında kaydedildi. 

Fırında ortaya çıkan görüntülerde pide üretimi sırasında bir kişinin terlikle pide tezgahı üzerinde gezdiği, bone takmadığı görüldü.

Ne önlükleri, ne de boneleri vardı

 "Zirvedeyim sesin duyulmuyor" sloganıyla paylaşılan video ise sosyal medyaya düşmesinin ardından büyük tepki çekti.

Pide tezgahının üzerine terliğiyle çıkıp üretim yaptı

105 bin 274 lira para cezası kesildi

Sosyal medyaya düşen görüntünün ihbar kabul edilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan denetimlerde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 lira para cezası kesildi.

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Pide tezgahının üzerine terliğiyle çıkıp üretim yaptı
Pide tezgahının üzerine terliğiyle çıkıp üretim yaptı
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