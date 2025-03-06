Pide tezgahının üzerine terliğiyle çıkıp üretim yaptı

Görüntüler, Çanakkale'nin Çan ilçesi Atatürk Mahallesindeki Bereket ekmek fırınında kaydedildi.

Fırında ortaya çıkan görüntülerde pide üretimi sırasında bir kişinin terlikle pide tezgahı üzerinde gezdiği, bone takmadığı görüldü.

Ne önlükleri, ne de boneleri vardı

"Zirvedeyim sesin duyulmuyor" sloganıyla paylaşılan video ise sosyal medyaya düşmesinin ardından büyük tepki çekti.

105 bin 274 lira para cezası kesildi

Sosyal medyaya düşen görüntünün ihbar kabul edilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan denetimlerde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 lira para cezası kesildi.