Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye otobüsü ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet E. idaresindeki belediye otobüsü, Takbaş Mahallesi'nde, Hasan P'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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