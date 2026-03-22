Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.03.2026 13:21

Mersin'de 150 dönüm serayı dolu ve fırtına vurdu

Mersin'in Silifke ilçesinde dün etkili olan şiddetli rüzgar ve doluda 150 dönümlük seranın hasar gördüğü belirlendi.

[Fotograf: AA]

Örtü altında meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılan Atayurt ve Arkum mahallelerinde dün şiddetli rüzgarla etkili olan dolunun ardından Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yürütüldü.

Kısa süreli hortum da oluşan bölgede, 10 üreticinin muz, çilek, domates, yaban mersini ve ahududu yetiştirdiği 150 dönümlük serada hasar meydana geldiği tespit edildi.

Ekiplerin incelemesinde, direkleri yıkılan ve örtüleri yırtılan seralardaki meyve ve sebzelerin zarar gördüğü belirlendi.

Çiftçilerden Zahit Yılmaz, 5 dönümlük serada muz yetiştirdiğini söyledi.

Hortumun gece saatlerinde oluştuğunu dile getiren Yılmaz, "Seram gece hortum felaketi nedeniyle yıkıldı. Yıllık 40-45 ton civarında muz üretimi yapıyordum. Şu an hepsi gitti, çok mağdurum. Devletimden yardım istiyorum." dedi.

Domates üreticisi Durhasan Yılmaz da 3 dönüm serasının zarar gördüğünü belirterek, "3 dönümden 60 ton ürün almayı hedefliyordum. Zarardan dolayı ürünümüzü alamayacağız. Olgunlaşan domatesleri toplamaya çalışacağız ama seranın içi tehlikeli, göçme tehlikesi var. Devletimizden bizlere destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu. 

ETİKETLER
Fırtına
Sıradaki Haber
Atlara eziyet eden 2 zanlı bir ay hayvan barınağında çalışacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 7 kişiyi gözaltına aldı, yaşlı bir Filistinliyi darbetti
14:04
Bayram dönüşü trafik yoğunluğu: Ağır vasıtalara kısıtlama getirildi
13:56
İran'dan Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerine yanıt:
13:44
MEB'den Orman Haftası’nda çocuklara çevre bilinci
13:45
Yüksek gelirli mükellefler maliyenin radarında
13:36
Türkiye'nin suyu güvence altında
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ