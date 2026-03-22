Atlara eziyet eden 2 zanlı bir ay hayvan barınağında çalışacak

Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan 2 ata eziyet ettikleri gerekçesiyle dün gözaltına alınan A.U. ve Ö.A'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bir ay boyunca haftada bir gün hayvan barınağını temizleme ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atlara sopayla eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine hayvanların sahibi A.U. ve Ö.A'yı gözaltına almıştı. Adana Valiliği, hayvanların koruma altına alındığını bildirmişti.