AA 22.03.2026 12:24

Atlara eziyet eden 2 zanlı bir ay hayvan barınağında çalışacak

Adana'da arabaya koşulu 2 ata sopayla vurarak eziyet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliye, bir ay hayvan barınağını temizleme cezası verildi.

Atlara eziyet eden 2 zanlı bir ay hayvan barınağında çalışacak

Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan 2 ata eziyet ettikleri gerekçesiyle dün gözaltına alınan A.U. ve Ö.A'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bir ay boyunca haftada bir gün hayvan barınağını temizleme ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atlara sopayla eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine hayvanların sahibi A.U. ve Ö.A'yı gözaltına almıştı. Adana Valiliği, hayvanların koruma altına alındığını bildirmişti.

Adana Sosyal Medya
Giresun'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
SON HABERLER
14:07
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 7 kişiyi gözaltına aldı, yaşlı bir Filistinliyi darbetti
14:04
Bayram dönüşü trafik yoğunluğu: Ağır vasıtalara kısıtlama getirildi
13:56
İran'dan Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerine yanıt:
13:44
MEB'den Orman Haftası’nda çocuklara çevre bilinci
13:45
Yüksek gelirli mükellefler maliyenin radarında
13:36
Türkiye'nin suyu güvence altında
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ