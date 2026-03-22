Giresun'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Ahmet Çakmak idaresindeki hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün ve Selahattin Çakmak yaşamını yitirdi.

Yaralanan Fatih Çakmak ve Ziya Düzgün ise Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet ve Selahattin Çakmak ile Bülbül Düzgün'ün kardeş oldukları, Giresun'un Çanakçı ilçesi Karabörk köyündeki bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan kente geldikleri öğrenildi.

Kazada ölen kardeşlerin cenazesinin yarın Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ve İstanbul'da defnedileceği belirtildi.