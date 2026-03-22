Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.03.2026 11:42

Giresun'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Çakmak idaresindeki hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün ve Selahattin Çakmak yaşamını yitirdi.

Yaralanan Fatih Çakmak ve Ziya Düzgün ise Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet ve Selahattin Çakmak ile Bülbül Düzgün'ün kardeş oldukları, Giresun'un Çanakçı ilçesi Karabörk köyündeki bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan kente geldikleri öğrenildi.

Kazada ölen kardeşlerin cenazesinin yarın Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ve İstanbul'da defnedileceği belirtildi.

ETİKETLER
Giresun Trafik Kazası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Sarıkamış'ta çocuklar kızak keyfi yaşadı
Sarıkamış'ta çocuklar kızak keyfi yaşadı
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ