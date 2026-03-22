Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.03.2026 11:26

Kapadokya'da rüzgar ve yağmur balon turlarına engel oldu

Kapadokya'da kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Ramazan Bayramı tatilinde sıcak hava balonu turları yapılamadı.

Nevşehir ve çevresinde etkili olan rüzgar ve sağanak, sıcak hava balonu turlarına engel oldu. 17 Mart tarihinden beri zaman zaman hızını artıran rüzgar ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı.

Nevşehir'in Göreme, Uçhisar ve Çat beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanından gün doğumu vaktinde havalanan ve peribacaları ile kaplı vadilerin oluşturduğu manzarayı kuşbakışı izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerden sıcak hava balonu turları, 6 gündür gerçekleştirilemiyor.

Tur aktivitesinin önümüzdeki hafta hava koşullarının normalleşmesinin ardından yeniden bölge semalarını renklendirmesi bekleniyor.

Balon turları bölgede uygun hava koşullarında yılda ortalama 220 gün yapılabiliyor.

Sıcak hava balonu turu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

ETİKETLER
Nevşehir Sağanak
Sıradaki Haber
İstanbul'da sis etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Elektrik üretimi ocakta yüzde 6,1 arttı
11:54
11 Sosyal Risk Haritası'nın çalışmaları tamamlandı
11:59
Yeni haftada hava nasıl olacak?
11:44
Giresun'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
11:44
Kars'ta kar kalınlığı 2 metreyi aştı
11:42
İŞKUR 2025'te 13 bin kişiyi yurt dışında işle buluşturdu
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ