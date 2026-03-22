TRT Haber 22.03.2026 09:45

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Yurdun güneydoğusunda beklenen gök gürültülü sağanak ve kar yağışı nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.  Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Kuvvetli yağış beklenen Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

