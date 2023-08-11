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Türkiye
AA 11.08.2023 06:29

Mersin'de 11 PKK/KCK zanlısının yakalanması için operasyon başlatıldı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu değerlendirilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Mersin'de 11 PKK/KCK zanlısının yakalanması için operasyon başlatıldı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Terör örgütü PKK/KCK adına çalışma yürüten 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'de faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla kente gelen 3 kişinin adresleri tespit edildi.

Mersin'de 11 PKK/KCK zanlısının yakalanması için operasyon başlatıldı

200 polisin katıldığı operasyonda ekipler, bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdi. Özel harekat polisleri, baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklarda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Mersin PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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